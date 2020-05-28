Иркутским бюджетникам предоставят больше возможностей при покупке жилья

В Иркутске расширены меры по поддержке отдельных категорий граждан на частичную оплату строительства жилого помещения. Дополнительные возможности были проработаны по поручению мэра Иркутска Руслана Болотова. Соответствующие изменения в редакцию документа «О дополнительной мере социальной поддержки отдельных категорий граждан в виде социальной выплаты на частичную оплату строительства жилого помещения» были приняты на заседании Думы Иркутска под председательством Евгения Стекачева.

Ранее компенсацию можно было получить исключительно на строительство жилого помещения по договору участия в долевом строительстве с организациями-застройщиками. Их выбор ежегодно осуществлялся администрацией города Иркутска на основании конкурса. По словам начальника департамента жилищной политики аппарата администрации города Иркутска Елены Пешковой, внесение изменений расширит перечень строительных организаций и предоставит гражданам право на выбор жилого помещения в предпочтительном для них районе города.

– В процессе реализации программы мы выяснили, что многие граждане хотели бы самостоятельно выбирать застройщика и район, в котором им было бы удобно проживать. А не быть ограниченным списком компаний, победивших в конкурсе. Благодаря внесенным изменениям у горожан теперь есть такая возможность, – рассказала Елена Пешкова. – Субсидия также будет перечисляться на счет организации-застройщика, с которым у гражданина заключен договор долевого участия либо на эскроу-счет в соответствии с законодательством.

В ходе обсуждения данного вопроса депутат Антонина Корочкина высказала предложение о рассмотрении возможности увеличения средств по данной программе.

– Многие – и не только педагоги, но и другие работники социальной сферы – не имеют возможности приобрести жилье за собственный счет. Они нуждаются в кредитовании, но при обращении в банк им отказывают. Нам нужно совместно с мэрией рассмотреть возможность увеличения финансирования программы, чтобы как можно больше граждан имело возможность получить социальную выплату на приобретение жилья, – отметила Антонина Корочкина.

– Предложенные изменения, в первую очередь, были внесены исходя из просьб и предложений иркутян. Безусловно, мы обязаны обеспечить достойный уровень проживания всем горожанам, – подчеркнул мэр Иркутска Руслан Болотов. – Важно, чтобы работники социальной сферы – учителя, врачи – жили и работали в достойных условиях. Мы проработаем вопрос об увеличении финансировании программы, высвобожденные средства будут направляться на эти цели в первую очередь.