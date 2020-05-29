В апреле спрос на стройматериалы в Приангрье вырос на 7%

В апреле индекс цен приобретения материалов и топливно-энергетических ресурсов строительными организациями Иркутской области упал на 1% по отношению к предыдущему месяцу, сообщает Иркутскстат.

В сравнении с мартом наибольший рост цен зафиксирован на пиломатериалы (на 7%) вследствие увеличения цен местными поставщиками. В меньшей степени подорожали цемент (на 5%), кабель и арматура кабельная (на 4%), песчано-гравийные смеси (на 3%), изделия электроустановочные и песок (на 1%).

Вместе с тем, снизились в цене радиаторы (на 8%), изделия из гипса строительного, бетон, линолеум, электроэнергия (на 3%), топливо дизельное (на 2%). На ряд материалов зафиксировано снижение в пределах 1%.

Изменение цен на стройматериалы зависит от конъюнктуры рынка, сезонного фактора, посреднических и транспортных расходов.