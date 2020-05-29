Только 14% россиян считают каршеринг безопасным транспортом в условиях пандемии

По результатам исследования предпочтений автовладельцев, проведенного РГС Банком в мае, большая часть опрошенных россиян отнеслась к введенным ранее ограничениям в отношении сервиса каршеринга нейтрально.

В апреле в Москве и Санкт-Петербурге был введен запрет на использование каршеринга с целью снижения каналов передачи коронавируса. С 25 мая сервис частично возобновил свою работу в столице: воспользоваться услугой разрешили владельцам многоразового рабочего пропуска при условии аренды авто минимум на 5 дней.

На вопрос «Как вы относитесь к ограничениям в использования в использовании каршеринга в текущих условиях» ответ «мне все равно» выбрали 61% респондентов так как либо не пользуются услугами каршеринга (43% опрошенных по России и 36% в Москве), либо используют только свой автомобиль в поездках (19% россиян и 14% москвичей).

24% россиян (34% москвичей) поддержали введённые ранее ограничения по использованию каршеринга. Подобная мера, по мнению респондентов, сокращает количество каналов передачи вируса. За ограничения в использовании каршеринга высказались 26% владельцев машин и 20% респондентов, кто не имеет автомобилей.

И только 14% россиян (16% москвичей) отнеслись к ограничениям негативно, так как посчитали каршеринг более безопасным видом транспорта по сравнению с такси, где шансы заболеть выше из-за более высокой частоты контактов водителя с пассажирами.

«Данные результаты говорят о том, что несмотря на растущий тренд использования услуг каршеринга, все-таки большая часть россиян и автовладельцев в частности воспринимают данную услуг как второстепенную и вполне могут обойтись без нее в случае форс-мажорных ситуаций, к примеру, в условиях пандемии, - отметила член правления, директор по развитию розничного бизнеса РГС Банка Марина Дембицкая. – Что касается частичного возобновления сервиса, данная инициатива, на наш взгляд, пока не сильно повлияет на рынок. Не у всех компаний этого сегмента есть услуга долгосрочного пользования автомобилем, целевая аудитория сильно ограничена владельцами рабочих московских пропусков, данный формат изначально противоречит идее каршеринга, и, наконец, пользователи просто не готовы арендовать авто по текущим тарифам».