Юристы Солид Банка готовы помочь бизнесу

Одна из проблем бизнеса, обострившаяся в пандемию – расчеты с партнерами и контрагентами. Многие из них, ссылаясь на остановку деятельности и снижение, просят отсрочить взаиморасчеты или вовсе отказываются возвращать долги. В этой ситуации поможет только квалифицированное содействие надежного партнера.

Деньги должны работать, а не находиться в виртуальном пространстве в качестве зависшего долга. С этим согласятся все предприниматели, тем более, сейчас, когда многие из них столкнулись с нечистоплотностью партнеров. В лучшем случае должник «кормит завтраками», оставляя хоть какую-то надежду вновь увидеть свои деньги. В большинстве же ситуаций ваш должник просто перестает выходить на связь. Знакомая ситуация? Если да, то лучшим вариантом будет обратиться к опытным юристам, и, чем скорее, тем лучше.

Предложений в сфере юридической помощи по возврату долгов на рынке масса. Выбрать сложно, т.к. много информации и о мошенниках, якобы предоставляющих такие услуги, а потом исчезающих вместе с авансом. Есть и такие, кто никуда не исчезает, но и не помогает, просто тянет время и деньги из заказчика. А тем временем, экономическая ситуация не становится благоприятней для бизнеса и деньги, которые вам должны, очень поддержали бы ваш бизнес, не так ли?

Как найти надежного помощника в этом деликатном деле? Кто сможет взять на себя все юридические и процессуальные заботы? У кого есть опыт в возврате задолженностей? Кому можно доверять? Кто этот помощник?

Солид Банк оказывает предпринимателям юридическую помощь в работе с должниками.

Комплекс юридических услуг предоставляется «под ключ» и включает в себя:

Досудебные переговоры

Сбор, подготовка документов для подачи иска

Ведение дела в суде

Помощь в истребовании долга

Разумеется, решение вопроса в досудебном порядке – наиболее привлекательный вариант исхода событий для обеих сторон. Юристы Солид банка приложат все усилия, чтобы требования клиента были удовлетворены именно на этом этапе.

Если досудебное урегулирование по каким-то причинам невозможно, например, у должника нет денег, то суд – это не страшно. Юристы Солид Банка возьмут весь процесс подготовки и ведения дела в свои руки, а клиент может продолжать заниматься своими делами, не отвлекаясь.

Чтобы получить бесплатную консультацию, нужно просто оставить заявку на сайте Солид Банка.

Напомним, долг – как больной зуб, чем раньше им заняться, тем успешнее результат. Не стоит затягивать и откладывать на потом. Не стоит так же прощать задолженность и забывать о долге. Тем более, что в подавляющем большинстве случаев проблема решается гораздо проще, чем кажется, если за дело берутся профессионалы.