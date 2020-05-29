До 1 сентября в микрорайоне Березовая Роща в Тулуне сдадут в эксплуатацию 155 домов

Темпы строительства социальных объектов в микрорайоне Березовая Роща в Тулуне оценили сегодня, 29 мая, заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Марат Хуснуллин и исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области Игорь Кобзев.

До середины июня в микрорайоне будут сданы в эксплуатацию 12 индивидуальных жилых домов, в августе - еще 143. Всего же в планах до конца года возвести 168 таких объектов. Здесь же ведется строительство школы на 1245 мест. Ее планируют достроить к августу 2021 года.

До конца года в центральной части Тулуна будут введены в эксплуатацию три многоквартирных дома по 25 квартир каждый. Треть квартир передадут работникам ОАО «Российские железные дороги», остальные - в муниципальную собственность для обеспечения жильем работников организаций бюджетной сферы. Уже закончено устройство надземной части дома по ул. Попова, идут работы по укладке кровли и установке оконных рам. На улице Тухачевского строительно-монтажные работы намерены завершить в конце июня этого года.



- Срок сдачи объектов индивидуального жилищного строительства абсолютно реальный. Особое внимание сейчас нужно уделить благоустройству, чтобы люди заехали в дома до конца года. В целом темпы набраны неплохие, но их необходимо наращивать, - отметил Марат Хуснуллин.