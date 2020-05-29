45 % деревьев в Иркутске обработаны от горностаевой моли

В Иркутске в круглосуточном режиме ведется обработка деревьев от вредителей, в том числе от горностаевой моли. Об этом сообщила начальник департамента городской среды администрации Иркутска Марина Шевела. Она отметила, что уже обработано более 45 % зеленых насаждений на общественных территориях. Помимо этого, ведется работа по заявкам жителей.

– За текущую неделю поступило около 350 заявок, нашими специалистами уже отработано более 60 % адресов, – подчеркнула Марина Шевела. – В Иркутске предусмотрена двухэтапная обработка деревьев и кустарников. Мы начали обработку с 20 мая, второй этап проводится через 20 дней после первой обработки.

Напомним, иркутяне могут подать заявки на обработку деревьев по телефону: 8 (3952) 22-07-42 и 54−27−44.