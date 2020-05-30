За май индекс МосБиржи вырос на 4%

Эту странную весну российский фондовый рынок провожает продажами. Индекс МосБиржи отступил к 2732 пунктам, где выглядит как-то неустойчиво — рынок явно потерял импульс, но двинуться куда-то конкретно все равно не может. Индекс РТС отступил к 1218 пунктам и может консолидироваться в пределах 1200-1225 пунктов какое-то время. Это время нужно, чтобы участники торгов нашли новый катализатор для формирования тренда, раз тема с коронавирусом и сырьевой добычей всем надоела, считает Анна Бодрова, старший аналитик ИАЦ «Альпари»:

- Рублёвый индикатор в мае вырос на 4%, но за полные пять месяцев 2020 года просел на 12%. Индекс РТС, в свою очередь, вырос в мае на 9%. С января по май включительно валютный барометр упал на 27%.

Сегодня в фаворитах спроса отметились акции «Россетей» — бумага вообще демонстрирует чудеса жизнелюбия, возвращаясь к максимумам начала года. Сейчас покупатели увели акцию к 1,6215 руб., но есть все шансы на движение к 1,70 руб.

Под давлением в пятницу оказались металлурги в рамках коррекции после вчерашнего подъема и нефтяники, раз сырье в минусе из-за растущих американских запасов.

Доллар США сегодня, в принципе, выглядит невнятно и невпечатляюще, здесь не отметилось сколько-нибудь интересных колебаний — весь день валюта стоит около 70,62 руб. До первого дня лета американская валюта может торговаться в пределах 70,30-72,00 руб., европейская — 78,20-79,50 руб. Это очень скромные и осторожные торговые коридоры, но и рубль пока не слишком волатилен.

В целом за май доллар США снизился в паре с рублем на 6,5%. Однако с начала года и по текущий момент укрепление американской валюты к рублю оценивается в 14,3%, то есть рубль все еще в числе проигравших. Евро в мае скорректировался на 4,7% к рублю. С января по май включительно курс единой европейской валюты в то же время вырос на 13,7%.