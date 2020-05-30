Все мероприятия в День защиты детей в Иркутске проведут в онлайн-формате

– В связи с распространением новой коронавирусной инфекции, в Иркутской области продлен режим самоизоляции. Поэтому все мероприятия 1 июня, в День защиты детей, решено перевести в онлайн-формате, – рассказал председатель комитета по социальной политике и культуре администрации города Иркутска Виталий Барышников. – Современные дети активно используют для общения социальные сети. И мы решили на этой площадке провести для них несколько интересных онлайн-акций. Надеемся, что к мероприятиям активно присоединятся родители и педагоги.

Онлайн-проект «Иркутск – город детства» включает в себя различные форматы. Например, в рамках акции «Фотолента» жителям города предлагается сделать снимок любимого места из своего детства и разместить фото в социальных сетях с хештегом #Фотолента_Иркутску359.

В рамках акции «Взгляд снизу» организаторы ждут видеозаписи детей в возрасте от 5-10 лет, которые отвечают на вопрос: «Что такое Детство?». Видеоролик нужно направить на электронную почту rdsh38@ya.ru. В приложении к письму потребуются данные ребенка и образовательной организации, а также согласие на обработку персональных данных.

С 30 мая в социальной сети «В контакте» на платформе группы городского школьного парламента (https://vk.com/gshpirk) началась регистрация участников виртуальной игры «Иркутск – город моей мечты». Данная игра проводится с целью совершенствования знаний о городе Иркутске, знакомством с его интересными местами. С 3 по 6 июня в 11.00 и в 15.00 ежедневно в группе будут публиковаться задания, после чего будут подведены итоги игры. Все команды получат сертификаты.

1 июня в 16:00 состоится всероссийский квиз от «Большой перемены» и Российского движения школьников. Участниками могут стать учащиеся 8-11 классов. Регистрация команд и сам квиз пройдут на платформе интеллектуально-развлекательной игры «Квиз, плиз!» по ссылке: https://quizplease.ru/corp-page?id=iDegb.

В рамках акции «Любимому Иркутску – 359» пользователям социальных сетей предлагают поздравить город с днем рождения и признаться ему в любви. С 30 мая по 6 июня сделать это можно на фоне городских достопримечательностей, арт-объектов областного центра. И выложить в интернет с хештегом #ЛюбимомуИркутску_359. Фотоработы будут опубликованы в официальных группах организаторов проекта в соцсетях. А 6 июня, в День рождения города, станут частью видеопоздравления.

Все онлайн-акции будут проходить в социальных сетях «В контакте» и Instagram. Участниками могут стать школьники и их родители, работники образовательных организаций, а также неравнодушные жители города Иркутска.