Игорь Кобзев пообещал поддержку региональному спорту

Правительство области готово поддерживать спортсменов и создавать условия для их развития. Об этом сегодня, 31 мая, в ходе поездки по спортивным объектам, расположенным в Ангарском городском округе, рассказал глава региона.

Уже модернизируется спортивно-оздоровительный комплекс училища Олимпийского резерва, где проходят летние сборы воспитанников спортивных школ со всей области. Здесь завершено строительство легкоатлетического стадиона с трибуной на 300 мест, появилось футбольное поле, беговые дорожки, сектора для прыжков в длину и в высоту, метания ядра. Есть баскетбольная и волейбольная площадки, а также площадка для занятий кроссфитом. На строительство стадиона в рамках государственной программы Иркутской области «Развитие физической культуры и спорта» было выделено из областного и федерального бюджетов более 146 млн рублей. В планах - строительство спортивного зала.

Областная поддержка нужна муниципальному автономному учреждению «Ермак», где тренируются юные хоккеисты и фигуристы, а также лыжно-биатлонному комплексу «Ангарский» - единственному центру по подготовке спортсменов по лыжным гонкам и биатлону в Иркутской области.

- Развитие спорта для нас - одно из приоритетных направлений. В Ангарском городском округе активно развиваются хоккей с шайбой, лыжные гонки. Мы готовы оказывать поддержку, в том числе в рамках реализации национальных проектов, - отметил Игорь Кобзев.Правительство области готово поддерживать спортсменов и создавать условия для их развития. Об этом сегодня, 31 мая, в ходе поездки по спортивным объектам, расположенным в Ангарском городском округе, рассказал глава региона.



Уже модернизируется спортивно-оздоровительный комплекс училища Олимпийского резерва, где проходят летние сборы воспитанников спортивных школ со всей области. Здесь завершено строительство легкоатлетического стадиона с трибуной на 300 мест, появилось футбольное поле, беговые дорожки, сектора для прыжков в длину и в высоту, метания ядра. Есть баскетбольная и волейбольная площадки, а также площадка для занятий кроссфитом. На строительство стадиона в рамках государственной программы Иркутской области «Развитие физической культуры и спорта» было выделено из областного и федерального бюджетов более 146 млн рублей. В планах - строительство спортивного зала.



Областная поддержка нужна муниципальному автономному учреждению «Ермак», где тренируются юные хоккеисты и фигуристы, а также лыжно-биатлонному комплексу «Ангарский» - единственному центру по подготовке спортсменов по лыжным гонкам и биатлону в Иркутской области.



- Развитие спорта для нас - одно из приоритетных направлений. В Ангарском городском округе активно развиваются хоккей с шайбой, лыжные гонки. Мы готовы оказывать поддержку, в том числе в рамках реализации национальных проектов, - отметил Игорь Кобзев.