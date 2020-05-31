В России скоро появится полностью алюминиевый трамвай

Разработчик и производитель городского электротранспорта – Тверской механический завод электротранспорта «ПК Транспортные системы» – продолжает работу над созданием не имеющего аналогов в отечественном машиностроении полностью алюминиевого трамвайного кузова.

В конце мая завершилась покраска средней секции алюминиевого трамвая «Витязь М», сваренной в марте. Кузов средней секции прошел струйно-абразивную обработку в дробеструйной камере, а после проведения всех подготовительных работ на него нанесли разметку, базовую эмаль и два слоя лака. После покраски средней секции сотрудники завода установят в ней стекла, оборудуют полы, проведут шумоизоляцию. Сейчас ведется сварка передней и задней секций трамвая «Витязь М», которые будут также окрашены до конца мая.

В середине июня готовые три алюминиевые секции отправятся в Санкт-Петербург на Невский завод электрического транспорта (входит в «ПК Транспортные системы») для окончательной сборки.