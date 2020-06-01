Минпромторг сообщил о расширении программы льготного автокредитования

Программы "Первый автомобиль" и "Семейный автомобиль" будут доступны более широкому кругу лиц, помимо это, предельная стоимость машины в них увеличится до 1,5 млн рублей, передают РИА Новости.

"На заседании правительства 21 мая утверждено распоряжение о выделении Минпромторгу средств резервного фонда в размере 25 миллиардов рублей, в том числе 7 миллиардов на программу "Льготного автокредитования", действие которой будет распространено на семьи, имеющие 1 и более несовершеннолетних детей, на граждан, являющихся работниками медицинских организаций государственной системы здравоохранения, либо продавшим свой автомобиль старше 6 лет дилеру в счет уплаты части первоначального взноса (Trade-In), а также на электромобили, с увеличенной максимальной ценой автомобиля до 1,5 миллиардов рублей", - говорится в сообщении.