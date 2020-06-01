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Движение транспорта по улице Улан-Баторской будет ограничено

1 июня 2020

С 1 по 4 июня движение транспорта по улице Улан-Баторской в районе дома № 261б будет ограничено. Это связано с проведением ремонтных работ на дорожном полотне, сообщают в городской мэрии.

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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