Движение транспорта по улице Улан-Баторской будет ограничено

С 1 по 4 июня движение транспорта по улице Улан-Баторской в районе дома № 261б будет ограничено. Это связано с проведением ремонтных работ на дорожном полотне, сообщают в городской мэрии.