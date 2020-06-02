В Иркутской области тестирование на антитела начнется в середине июня

Иркутская область вошла в число 28 регионов, где с середины июня за счет федеральных средств определенные группы населения будут тестировать на антитела к COVID-19 с целью прогнозирования дальнейшей ситуации. В первую очередь обследовать будут людей, входящих в группу риска, в том числе медиков, сообщила заместитель председателя Правительства Иркутской области Валентина Вобликова.

– Начинать тестирование иммунной прослойки необходимо не раньше, чем через два месяца, когда уже будет сформирован определенный иммунитет. Уже сейчас мы видим, что эта прослойка (в Иркутской области) чуть больше 2% <…> Все четко расписано, кто подлежит этому исследованию, поэтому тотального исследования проводить нет необходимости, – сказала Валентина Вобликова журналистам.

В Москве тестирование начали раньше, сейчас столица вступила во второй этап исследований. По словам Валентины Вобликовой, на первом этапе они проводились среди медработников, которые давно начали контактировать с пациентами, перенесшими заболевание в бессимптомной форме. Сейчас они вступают во вторую фазу, и тогда можно будет увидеть, учитывая серьезное количество заболевших, иммунную прослойку.