В Иркутской области застраховано более 19,3 тысяч домов и квартир

С начала 2020 года более 19,3 тысяч жителей Иркутской области обеспечили страховой защитой свое жилье от непредвиденных ситуаций по программе «Защита дома+» и ипотечному страхованию в СК «Сбербанк страхование». В частности, по ипотечному страхованию застраховано более 15,3 тыс. домов и квартир, по программе «Защита дома+» — свыше четырех тысяч.

Полис «Защита дома+» можно оформить для страхования квартиры, апартаментов, частного дома или дачи. Он защитит от самых распространенных рисков, в том числе от залива, пожара, противоправных действий третьих лиц, стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций. В программу также включены дополнительные сервисы: «Сбербанк страхование» поможет клиентам организовать бытовой ремонт со скидкой от партнеров.

Страховку можно приобрести дистанционно в мобильном приложении Сбербанк Онлайн и на сайте страховой компании. При этом страхователем может быть любое лицо, а выгодоприобретателем — собственник имущества. Например, можно застраховать дом родителей и уберечь их в будущем от непредвиденных расходов.

За пять месяцев 2020 года СК «Сбербанк страхование» выплатила жителям области 15 миллионов рублей за пострадавшее имущество. Структура выплат в регионе отличается от общероссийской. Если в среднем по стране большая часть выплат – 75% приходится на заливы, 11% на пожары, то в Иркутской области выплаты в результате залива жилья составляют 40%, пожаров – 26%, стихийных бедствий – 24% и противоправных действий третьих лиц –10%.

Самая большая выплата в размере 1,5 млн руб. была произведена в марте жителю Братска в связи с пожаром в квартире. Крупнейшую выплату по риску «залив» 18 мая получил клиент страховщика из Железногорска-Илимского.

Заявить о страховом случае и подать документы на выплаты можно дистанционно через мобильное приложение «СберОсмотр».