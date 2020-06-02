Россияне назвали сумму базового безусловного дохода

Правительства европейских стран рассматривают идею введения базового безусловного дохода — фиксированной ежемесячной выплаты гражданам со стороны государства. Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob выяснил у россиян, нужно ли ввести подобную выплату в России. В опросе приняли участие 1600 представителей экономически активного населения страны.

Две трети россиян считают, что население страны нуждается в ежемесячных выплатах от государства. 5% против подобной идеи, 28% затруднились с ответом, их доводы: «Наши люди перестанут работать»; «Помощь должна быть адресной: дети, инвалиды, пенсионеры».

Рассуждая о величине ежемесячной выплаты, 40% респондентов назвали суммы от 10 до 20 тыс. руб., 25% — от 20 до 30 тыс. руб., 11% считают, что государство должно выплачивать населению ежемесячно по одному региональному МРОТ. В среднем же россияне мечтают о базовом безусловном доходе в размере 25000 руб. в месяц. В то же время для комфортного пребывания на карантине денег нужно более чем в 3 раза больше — в среднем 80000 руб. в месяц, а для счастья в 6 раз больше — 155000 руб. ежемесячно.