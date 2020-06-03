В Иркутскую областную клиническую больницу поступило новое оборудование стоимостью 10 млн рублей

Средства на покупку оборудования выделил бизнесмен, председатель попечительского совета, сообщают в Фонде развития регионов России «+7».

В Иркутскую областную клиническую больницу доставлено новое медицинское оборудование для диагностики и лечения заболеваний дыхательных путей, а также желудочно-кишечного тракта. 10 миллионов рублей на покупку, монтаж и обслуживание оборудования, а также на обучение медицинского персонала были выделены основателем фонда +7 Тимофеем Кургиным.

Решение о выделении средств на покупку медицинского оборудования было принято в марте этого года. Тимофей Кургин стал одним из первых российских бизнесменов, кто оценил масштабы надвигающейся пандемии и оперативно отреагировал на этот вызов. Представители фонда +7 провели консультации с министерством здравоохранения Иркутской области, в результате которых был составлен список необходимого оборудования. Сегодня оборудование поступило в распоряжение Иркутской областной больницы.

Новое оборудование относится к классу эндоскопического. Это несколько бронхоскопов и видеобронхоскоп, два видеогастроскопа и видеоколоноскоп. Бронхоскопы и видеобронхоскоп используются при проверках бронхиальной системы и лечения болезней дыхательных путей. Видеогастроскопы и видеоколоноскоп – для исследования желудочно-кишечного тракта – и позволяют диагностировать заболевания, которые часто являются причиной серьезных осложнений и последующих тяжелых состояний пациентов.