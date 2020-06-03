Кобзев: Медикам, работающим с коронавирусом, будет присвоен специальный правовой статус

Иркутская область помимо выплат, положенных федеральным законом, ввела собственные доплаты медикам. На эти цели в бюджете заложено 235 миллионов рублей. Об это глава региона Игорь Кобзев сообщил на пресс-конференции, которая состоялась сегодня, 3 июня, в режиме видеосвязи с редакциями региональных и филиалами федеральных СМИ.

Он подчеркнул, что в борьбе с коронавирусом на медиков легла основная нагрузка, именно поэтому власти региона направили дополнительные средства на оплату их труда.

- Кроме выплат, мы выступили с предложением придать всем категориям медперсонала, работающим с коронавирусом, специальный правовой статус. Нашу инициативу поддержали на федеральном уровне, - сказал врио Губернатора.