Новости

Кобзев: Медикам, работающим с коронавирусом, будет присвоен специальный правовой статус

3 июня 2020

Читайте также:

Потери бюджета Иркутской области в 2020 году могут составить 20 млрд рублей
3 июня 2020
В Кремле не видят опасности заражения коронавирусом при голосовании по Конституции
3 июня 2020

Иркутская область помимо выплат, положенных федеральным законом, ввела собственные доплаты медикам. На эти цели в бюджете заложено 235 миллионов рублей. Об это глава региона Игорь Кобзев сообщил на пресс-конференции, которая состоялась сегодня, 3 июня, в режиме видеосвязи с редакциями региональных и филиалами федеральных СМИ.

Он подчеркнул, что в борьбе с коронавирусом на медиков легла основная нагрузка, именно поэтому власти региона направили дополнительные средства на оплату их труда. 

-  Кроме выплат, мы выступили с предложением придать всем категориям медперсонала, работающим с коронавирусом, специальный правовой статус. Нашу инициативу поддержали на федеральном уровне, - сказал врио Губернатора.


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал
Материалы сюжета "Коронавирус 2020, последние новости #коронавирус #coronavirus #Covid-19":
Все материалы сюжета (1537)


Реклама на сайте

Коронавирус 2020, последние новости #коронавирус #coronavirus #Covid-19
Кобзев: Медикам, работающим с коронавирусом, будет присвоен специальный правовой статус
Потери бюджета Иркутской области в 2020 году могут составить 20 млрд рублей
Для компаний, работающих с вахтовиками, изменили правила работы в Приангарье
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании