Жители Иркутска смогут свободно сдать тест на коронавирус уже в июне

По словам врио губернатора Иркутской области Игоря Кобзева, иркутяне смогут свободно сдать тест уже в июне. Тем не менее, граждане, находящиеся в группе риска, должны получать информацию о своем состоянии здоровья в первоочередном порядке. Такое заявление он сделал на пресс-конференции, которая состоялась 3 июня в режиме видеосвязи с редакциями региональных и филиалами федеральных СМИ.

– Я думаю, что в июне месяце уже можно будет свободно пойти и сдать тест. В тоже время вы видите, что в регионе идёт рост контактных лиц (ред. – контактировавших с больными коронавирусом), которые находятся сейчас под медицинским наблюдением. Те, кто находится в зоне риска, должны получать информацию о своем состоянии здоровья в первоочередном порядке, – подчеркнул врио губернатора.

Также Игорь Кобзев сообщил о том, что Юнилаб Иркутск, РЖД Медицина и Иркутский диагностический центр уже перестроили свою диагностическую базу, у них имеется соответствующее оборудование для тестирования людей без явных симптомов.

– Диагностический центр выходит на две тысячи тестов в сутки, сегодня руководитель дал слово, что они будут увеличивать это количество, – сказал Игорь Кобзев.

Возможность добровольного тестирования на коронавирус в Иркутске SIA.RU подтвердили только в РЖД Медицина, два остальных медучреждения пока проводят тесты только по запросам.