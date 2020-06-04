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Жители Иркутска смогут свободно сдать тест на коронавирус уже в июне

4 июня 2020

По словам врио губернатора Иркутской области Игоря Кобзева, иркутяне смогут свободно сдать тест уже в июне. Тем не менее, граждане, находящиеся в группе риска, должны получать информацию о своем состоянии здоровья в первоочередном порядке. Такое заявление он сделал на пресс-конференции, которая состоялась 3 июня в режиме видеосвязи с редакциями региональных и филиалами федеральных СМИ.

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– Я думаю, что в июне месяце уже можно будет свободно пойти и сдать тест. В тоже время вы видите, что в регионе идёт рост контактных лиц (ред. – контактировавших с больными коронавирусом),  которые находятся сейчас под медицинским наблюдением. Те, кто находится в зоне риска, должны получать информацию о своем состоянии здоровья в первоочередном порядке, – подчеркнул врио губернатора.

Также Игорь Кобзев сообщил о том, что Юнилаб Иркутск, РЖД Медицина и Иркутский диагностический центр уже перестроили свою диагностическую базу, у них имеется соответствующее оборудование для тестирования людей без явных симптомов. 

– Диагностический центр выходит на две тысячи тестов в сутки, сегодня руководитель дал слово, что они будут увеличивать это количество, – сказал Игорь Кобзев.

Возможность добровольного тестирования  на коронавирус в Иркутске SIA.RU подтвердили только в РЖД Медицина, два остальных медучреждения пока проводят тесты только по запросам. 

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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Коронавирус 2020, последние новости #коронавирус #coronavirus #Covid-19
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