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Семья Игоря Кобзева переедет в Иркутск

4 июня 2020

Как рассказал журналистам врио губернатора области на пресс-конференции 3 июня, двое из его детей пойдут в первый класс в Иркутске.

 

– Вопрос семьи очень важен для меня, потому что я, также как и вся моя семья, находимся в режиме самоизоляции. Они действительно переживают за меня, и я переживаю за них, но я знаю, что в июне месяце мы воссоединимся. Мои дети, как я и говорил, пойдут в первый класс в городе Иркутске. Старший сын будет учиться в Москве, а старшая дочь останется в Воронеже. Семья меня полностью поддерживает, – сказал Игорь Кобзев.

Напомним, что Игорь Кобзев был назначен временно исполняющим обязанности Губернатора Иркутской области 12 декабря 2019 года после того, как Владимир Путин принял отставку Сергея Левченко. Женат, имеет четверо детей. Семья в настоящее время проживает в Воронеже.

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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