Ограничить транспортное сообщение между муниципалитетами предложили в Приангарье

На заседании оперативного штаба в Иркутской области руководители муниципальных образований подняли вопрос об ограничении транспортного сообщения с соседними районами для того, чтобы снизить вероятность завоза коронавирусной инфекции.

Глава региона Игорь Кобзев считает, что делать этого нельзя: люди должны иметь возможность свободного передвижения.

На заседании оперштаба обсуждался более мягкий вариант решения проблемы – двухнедельная самоизоляция для граждан, прибывающих из других районов области.

На сегодняшний день заболевшие COVID-19 зарегистрированы практически в 39 из 41 района Иркутской области. За последние сутки в Иркутской области подтверждены 95 новых случаев коронавируса. Всего на 4 июня зафиксированы 2542 случая заражения. Почти половина инфицированных – 1104 человека – это вахтовики, еще 150 пациентов прибыли из других регионов страны и находились на обсервации.