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Ограничить транспортное сообщение между муниципалитетами предложили в Приангарье

4 июня 2020

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На заседании оперативного штаба в Иркутской области руководители муниципальных образований подняли вопрос об ограничении транспортного сообщения с соседними районами для того, чтобы снизить вероятность завоза коронавирусной инфекции.

Глава региона Игорь Кобзев считает, что делать этого нельзя: люди должны иметь возможность свободного передвижения.

На заседании оперштаба обсуждался более мягкий вариант решения проблемы – двухнедельная самоизоляция для граждан, прибывающих из других районов области.   

На сегодняшний день заболевшие COVID-19 зарегистрированы практически в 39 из 41 района Иркутской области. За последние сутки в Иркутской области подтверждены 95 новых случаев коронавируса. Всего на 4 июня зафиксированы 2542 случая заражения.   Почти половина инфицированных – 1104 человека – это вахтовики, еще 150 пациентов прибыли из других регионов страны и находились на обсервации.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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Коронавирус 2020, последние новости #коронавирус #coronavirus #Covid-19
В Усть-Куте еще 62 человека заразились коронавирусом
Игорь Кобзев назвал причину роста COVD-19 среди вахтовиков Иркутской области
Ограничить транспортное сообщение между муниципалитетами предложили в Приангарье
Все материалы сюжета

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