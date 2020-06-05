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Детские лагеря Приангарья будут работать в закрытом режиме

5 июня 2020

Из-за распространения коронавирусной инфекции лагерям рекомендовано работать без проведения родительских дней и выездов на экскурсии, сообщают в областной администрации.

Подготовка к новому учебному году также будет вестись с учётом требований, разработанных в связи с пандемией.

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Начало оздоровительной кампании в Иркутской области зависит от санэпидобстановки и пока намечено на 1 июля. Для ее проведения принимаются усиленные меры безопасности. Запланированы проверки оздоровительных лагерей с участием представителей Роспотребнадзора, МВД, МЧС.

Водоёмы и детские пляжи обследуют сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам. Все учреждения будут оснащены техническими средствами охраны, системами видеонаблюдения и пожаротушения. 

– По причине пандемии лагерям рекомендовано работать в закрытом режиме: без проведения родительских дней и выездов на экскурсии. Мы рассчитываем, что эти меры позволят обеспечить полноценный отдых и сохранить здоровье нашим детям, - подчеркнул Игорь Кобзев. 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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Коронавирус 2020, последние новости #коронавирус #coronavirus #Covid-19
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