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В Иркутске появится городское лесничество

5 июня 2020

Решение о создании городского лесничества принято в Федеральном агентстве лесного хозяйства на основании обращения администрации города Иркутска, сообщают в городской мэрии.

 

– Городские леса на сегодня занимают площадь более пяти тысяч гектаров. Важно их сохранять, заниматься восстановлением, новыми посадками. Для этих целей мы инициировали создание городского лесничества. Это позволит нам более эффективно решать задачи, направленные на защиту и охрану зеленого пояса вокруг Иркутска, – отметил мэр Иркутска Руслан Болотов.

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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