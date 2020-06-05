Новости

В 2020 году 63 жителя Иркутской области из числа детей-сирот получат сертификаты на покупку жилья

5 июня 2020

В Иркутской области стартовал прием заявление на получение жилищного сертификата детьми-сиротами. Его могут получить лица, которые достигли возраста 23-х лет, живут в нашем регионе, трудоустроены и имеют детей, сообщают в областной администрации.

Сумма сертификата определена из расчета 33 кв. м. площади по цене 47 678 руб. за кв. м. Таким образом общий номинал сертификата – 1 573 374 руб.  Чтобы оформить жилищный сертификат гражданам необходимо обратиться в территориальный орган опеки и попечительства Иркутской области по месту жительства.  

После формирования окончательного списка все, кто имеет право на сертификат будут об этом информированы. Гражданам предоставят три месяца на поиск и приобретение понравившейся квартиры. Причем для покупки возможно будет использовать не только сертификат, но также материнский капитал и ипотечный кредит. Все, кто уже имеет жилое помещение в собственности или на условиях договора социального найма, не могут рассчитывать на сертификат.


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

Коронавирус 2020, последние новости #коронавирус #coronavirus #Covid-19
Игорь Кобзев: «Оснований для возврата к апрельскому режиму самоизоляции я пока не вижу»
В Усть-Куте еще 62 человека заразились коронавирусом
Игорь Кобзев назвал причину роста COVD-19 среди вахтовиков Иркутской области
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании