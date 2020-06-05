В 2020 году 63 жителя Иркутской области из числа детей-сирот получат сертификаты на покупку жилья

В Иркутской области стартовал прием заявление на получение жилищного сертификата детьми-сиротами. Его могут получить лица, которые достигли возраста 23-х лет, живут в нашем регионе, трудоустроены и имеют детей, сообщают в областной администрации.

Сумма сертификата определена из расчета 33 кв. м. площади по цене 47 678 руб. за кв. м. Таким образом общий номинал сертификата – 1 573 374 руб. Чтобы оформить жилищный сертификат гражданам необходимо обратиться в территориальный орган опеки и попечительства Иркутской области по месту жительства.

После формирования окончательного списка все, кто имеет право на сертификат будут об этом информированы. Гражданам предоставят три месяца на поиск и приобретение понравившейся квартиры. Причем для покупки возможно будет использовать не только сертификат, но также материнский капитал и ипотечный кредит. Все, кто уже имеет жилое помещение в собственности или на условиях договора социального найма, не могут рассчитывать на сертификат.