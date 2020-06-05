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«БайкалИнвестБанк» сообщил о предоставлении услуги по переводам WesternUnion

5 июня 2020

АО «БайкалИнвестБанк» сообщает на сайте  о предоставлении услуг по переводам WesternUnion на Украину.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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