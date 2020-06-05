Банк УРАЛСИБ запустил акцию «7% CASHBACK для бизнес-карт УРАЛСИБА»

Банк УРАЛСИБ запустил акцию «7% CASHBACK* для бизнес-карт УРАЛСИБА». Акция действует для новых клиентов — юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, впервые открывших счет для совершения операций с использованием бизнес-карт в Банке УРАЛСИБ в период с 01 июня 2020 по 31 августа 2020 гг.

Принять участие в акции просто:

откройте счет для совершения операций с использованием бизнес-карт в период проведения акции и оформите к данному счету карту(-ы) для бизнеса

оплачивайте товары и услуги при помощи бизнес-карты на сумму не менее 20 000 рублей в месяц

получайте кэшбэк на ваш счет в размере 7% за покупки в установленных категориях: авиабилеты, АЗС, железнодорожные билеты, транспорт и прокат автомобилей, канцелярия и офисные товары, консьерж-услуги, офисная мебель и оборудование, офисное ПО и сопровождение, услуги для бизнеса, фастфуды, рестораны, кафе.

Бизнес-карта дает возможность предпринимателю не только получать выгоду от покупок товаров и услуг, но и вносить выручку на свой расчетный счет, оплачивать командировочные, представительские и другие расходы, снимать наличные денежные средства, получить круглосуточный доступ к средствам на карте и осуществлять оперативный контроль по операциям.

Для участия в акции установлено 3 отчетных периода:

01.06.2020 г. — 30.06.2020 г.

01.07.2020 г. — 31.07.2020 г.

01.08.2020 г. — 31.08.2020 г.

Выплата денежного вознаграждения осуществляется ежемесячно не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным. Каждый участник акции вправе получить кэшбэк не более 5000 рублей ежемесячно.

Клиент становится участником акции автоматически после заключения с Банком договора счета для совершения операций с использованием бизнес-карт и выполнения условий участия в акции в период проведения акции.

Более подробную информацию об акции, а также о тарифах по бизнес-карте можно получить на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ» и по телефону 8 800-700-77-16.

Акция «7% CASHBACK по бизнес-картам УРАЛСИБа» действует с 01.06.2020 по 31.08.2020 для новых клиентов, открывших карточный счет в Банке УРАЛСИБ, начиная с 01.06.2020. В рамках Акции установлено 3 отчетных периода: 01.06.2020 г. — 30.06.2020 г., 01.07.2020 г. — 31.07.2020 г., 01.08.2020 г. — 31.08.2020 г.

Для участия в акции необходимо: открыть счет для совершения операций с использованием бизнес-карт в период проведения акции и оформить к данному счету бизнес-карту(-ы), оплачивать товары и услуги при помощи бизнес-карты на сумму не менее 20 000 рублей в месяц.

Выплата денежного вознаграждения возвращается на счет реальными рублями на следующий месяц после совершения покупок или приобретения услуг:

7% за покупки в установленных категориях: авиабилеты, АЗС, железнодорожные билеты, транспорт и прокат автомобилей, канцелярия и офисные товары, консьерж-услуги, офисная мебель и оборудование, офисное ПО и сопровождение, услуги для бизнеса, фастфуды, рестораны, кафе.

0,5% за все остальные покупки.

Выплата осуществляется на счет участника акции ежемесячно не позднее 10 календарного дня, следующего за отчетным. Один участник акции вправе получить Кэшбэк не более 5 000 рублей за каждый отчетный период.

*Кэшбэк