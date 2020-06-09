Экономика России падает, а акции будут расти?

По мнению Всемирного Банка, российская экономика по итогам 2020 года сократится на 6%, Это худшее падение ВВП в годовом выражении с 2009 года, когда российская экономика сократилась на 7,8%, отмечает Александр Разуваев, руководитель ИАЦ «Альпари»:

— Среди стран Европы и Центральной Азии хуже прогнозы только у Хорватии (-9,3%) и Болгарии (-6,2%). При этом в 2021 году экономики Хорватии и Болгарии, по прогнозу Всемирного банка, вырастут на 5,4% и 4,3% соответственно, тогда как российский ВВП — только на 2,7%.

Среди наиболее пострадавших экономик в Европе и Центральной Азии будут как раз крупные экспортеры энергосырья и металлов, сильно зависящие от туризма страны, а также экономики с сильной привязкой к России и еврозоне. Мировая экономика замедлится на 5,2% по итогам года. Это самое значительное падение со времен Второй мировой войны и почти втрое более резкое, чем было после мирового кризиса 2009 года. В этом году объем производства на душу населения сократится в более чем 90% стран впервые с 1870 года — тогда разразилась пандемия оспы.

Несмотря на отрицательную динамику ВВП в России и мире, в текущем году мы ожидаем роста российского рынка акций. Мы полагаем, что индекс Мосбиржи имеет все шансы переписать исторические максимумы. Почему?

Можно, конечно, ответить традиционной фразой, что рынок капитала и реальная экономика слабо связаны. Однако есть и более очевидные причины. Основные две. Денежная накачка мировых центробанков играет как в пользу роста цен на нефть, так и в пользу роста мировых фондовых рынков, в том числе российского рынка акций. Вторая причина – привлекательная дивидендная доходность российских акций, что особенно выгодно смотрится на фоне снижения ключевой ставки Банком России и обнуления ставок Федрезервом. Наше мнение – российские акции можно смело покупать.

Нашей основной рекомендацией остается «Газпром». Экспортные цены на 2020 год ожидаются на уровне $133 за тыс. кубометров. Для «Газпрома» уровень нулевой рентабельности продажи газа в Европе находится на уровне $100 за тысячу кубометров: $13 — себестоимость добычи, $14 — НДПИ, $27 — транспорт по России, минимум $20 — транспорт до целевых рынков Европы. Итого свыше $74. Плюс надо добавить таможенную пошлину в 30%. Компания прогнозирует снижение объема поставок СПГ из США, которые убыточны при текущих низких ценах, и это должно сыграть ключевую роль в ребалансировке рынка.

Предполагается, что этому не помешает даже ввод в эксплуатацию новых мощностей. По прогнозам, экспорт «Газпрома» сократится в этом году с прошлогодних 191 млрд кубометров до 167 млрд кубометров. Этот показатель близок к уровню, при котором действует обязательство компании «бери или плати». Финансовое положение «Газпрома» остается стабильным.

Это подтверждают новости по дивидендам. Совет директоров «Газпрома» рекомендовал собранию акционеров утвердить предложение о выплате годовых дивидендов по результатам деятельности в 2019 году в размере 15,24 руб. на одну акцию. Таким образом, на выплату дивидендов рекомендуется направить 360,784 млрд руб., или 30% прибыли, относящейся к акционерам, за 2019 год по МСФО. Вместе с тем, переизбыток на европейском газовом рынке больно ударит по свободному денежному потоку компании. Дивиденды за 202о года мы оцениваем в 12 руб. за акцию.