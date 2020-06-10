В финал школьной лиги «CASE-IN» прошли две иркутские команды

Чтобы попасть в финал Школьной лиги, ребята преодолели отборочный этап, где разрабатывали решения по сбору пластика в городах России для последующей его переработки, сообщают в пресс-службе фонда "Надежная смена".

Участниками финала станут две команды старшеклассников из Иркутской области: это команда «Energy-net» из иркутского лицея № 2 (капитан команды Антон Суслов, Аркадий Мамонтов и Александр Ганиев) и «Оптимисты» из лицея города Черемхово (капитан Игорь Касимов, Анастасия Солопова и Виктория Степанова).

Из 155 команд – участниц отборочного этапа финалистами стали только 14. Они представляют 10 городов: Гай, Иркутск, Кемерово, Комсомольск – на – Амуре, Новосибирск, Новочебоксарск, Свободный, Ставрополь, Томск и Черемхово.

На финале, который пройдет онлайн, командам предстоит защищать решения кейса «Круговорот углеводородов в быту и промышленности», разработанного по материалам партнера Школьной лиги ПАО «СИБУР Холдинг» и посвященного сбору и вторичной переработке отходов из различных пластиковых материалов.

«Путь инженера должен начинаться со школьной скамьи. Чтобы выстроить этот непрерывный путь, СИБУР выступает партнером чемпионата «CASE-IN» в рамках программы социальных инвестиций «Формула хороших дел». Мы хотим показать масштаб задач, которые решает СИБУР, и надеемся вовлечь в инженерную деятельность все больше ребят», − отмечает главный эксперт внедрения технологического моделирования СИБУРа Артур Ковин.

Для участия в финале школьники 10 дней работали над идеями по сбору и сортировке пластиковых отходов в условной особой экономической зоне в Тобольске, уделив повышенное внимание экологической обстановке.

Старшеклассники придумали мероприятия для привлечения внимания общественности к ответственному потреблению; разработали памятку по правильной утилизации мусора и макеты плакатов социальной рекламы, ориентированной на защиту окружающей среды; разработали дизайн корзин для раздельного сбора мусора для домов и офисов.

Идеи финалистов так же онлайн оценят эксперты – специалисты отраслевых компаний и организаций, среди которых: СИБУР, Филиал ПАО «РусГидро» − «Корпоративный университет гидроэнергетики», Новосибирский филиал ООО «Сибирская генерирующая компания», ПАО «Россети Волга», ООО «Системы накопления энергии», а также преподаватели Иркутского национального исследовательского технического университета и Тюменского индустриального университета и представители АНО «Россия – страна возможностей».

В ходе финала для участников также пройдут мастер-класс «Лайфхаки личной эффективности: используй телефон эффективно» и викторина «Brain-case» от Ассоциации тренеров Российского союза молодёжи.

С мотивирующим обращением к школьникам выступит генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров, а эксперт развития бренда, подбора и HR коммуникаций СИБУРа Оксана Мустафина проведет встречу «Как таланту найти себя в индустриальном секторе».

«Соревнования Школьной лиги призваны научить старшеклассников работать в команде, искать и анализировать информацию, генерировать и презентовать идеи. Одна из главных задач кейса этого сезона «CASE-IN» − внедрение в сознание школьников убеждения в необходимости ответственного потребления и бережного отношения к природе», − комментирует основатель и сопредседатель Оргкомитета чемпионата «CASE-IN» Артем Королев.

Победители и призеры финала Школьной лиги «CASE-IN» получат от 1 до 10 дополнительных баллов ЕГЭ при поступлении в 19 вузов – партнеров чемпионата, а чемпионы смогут совершить образовательное путешествие в Тобольск на крупнейший в России нефтехимический комплекс «ЗапСибНефтехим».