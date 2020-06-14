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Игорь Кобзев посетит школу в селе Гаханы после строительства

14 июня 2020

Школа в селе Гаханы Баяндаевского района совместит в себе школу и детсад, сообщают в областной администрации.

– Есть в области населенные пункты, где нужны и детсад, и школа. Здесь мы видим хорошее решение, когда всё совмещается. Думаю, что построить объект можно в рамках национального проекта развития сельских территорий, – заметил глава региона. 

В деревне 99 детей дошкольного возраста. Проектом предусмотрен, что детский сад рассчитан на 69 детей, а школа – на 100 учащихся. 

По словам исполняющей обязанности министра строительства, дорожного хозяйства Иркутской области Светланы Свиркиной, в районе уже подготовили техническую часть проектной документации, в экспертизу сдана сметная часть. 

Стоимость проекта около 300 млн рублей. Реализовать его планируется в течение двух лет. 

В состав муниципального образования «Гаханы» входят четыре населенных пункта: деревни Бадагуй, Эдыгей, Молой, Маралтуй. С развитием фермерства выпускники вузов стали возвращаться на родную землю. В настоящее время здесь 99 личных подсобных хозяйств, 21 – крестьянско-фермерское хозяйство, где 11 руководителей в возрасте до 35 лет. Поэтому строительства новой школы с детским садом ждут все.

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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