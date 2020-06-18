«Открытие»: Ожидается существенное снижение ключевой ставки на 100 б.п. до 4,5%.

По итогам заседания Совета директоров Банка России 19 июня ожидается существенное снижение ключевой ставки на 100 б.п. до 4,5%. При этом рынок оценивает, что в среднесрочном периоде ключевая может может опуститься до уровня 4%, соответствующего целевому уровню инфляции, отмечает Максим Петроневич, старший экономист аналитического управления банка «Открытие»:

- Снижение ставки обусловлено, прежде всего, сохранением негативного макроэкономического фона. Во-первых, мониторинг данных экономической активности, доступных на ежедневной/еженедельной основе не свидетельствует о существенном улучшении экономической активности. Падение потребления электроэнергии с поправкой на температуру и фактор выходных/праздничных дней за первые две недели июня ускорилось до -6,2% г/г по сравнению с -5,2% г/г за последние две недели мая. Мониторинг входящих финансовых потоков Банка России также зафиксировал максимальное за две недели сокращение: -12,3% на неделе с 1 по 5 июня по сравнению с -6,6% неделей и -11,3% двумя неделями ранее. Данные Росстата по динамике в обрабатывающей промышленности хоть и показывают улучшение (-7,8% г/г в мае по сравнению с -10% г/г в апреле, +1% м/м со снятой сезонностью) существенное сокращение сохраняется. Ускорение падения промышленного производства в целом с -6,6% г/г в апреле до -9,6% г/г в мае в большей степени связано с внешними факторами: падение добычи нефти в мае составило 14,5% г/г вследствие выполнения Россией обязательств в рамках соглашения ОПЕК+ об ограничении добычи нефти.

Во-вторых, динамика потребительских цен демонстрирует существенное замедление. После роста индекса потребительских цен в марте-апреле на 0,55% и 0,82% м/м соответственно, прирост цен в мае составил всего 0,27% г/г – ниже уровня мая 2019 г. (0,33% м/м). Динамика цен в первую неделю июня сохраняется на столь же низком уровне. Годовой темп инфляции замедлился до 3.0% г/г по сравнению с 3,1% г/г месяцем ранее. Замедление главным образом вызвано снижением на 0,4% м/м уровня цен на плодоовощную продукцию, в то время как в мае 2019 г. был зафиксирован рост на 2,0% м/м – в результате чего годовые темпы роста цен снизились с 4,0% до 1,6% г/г. Годовые темпы роста цен других основных составляющих инфляции мае по сравнению с апрелем изменились несущественно. Таким образом, даже с поправкой на скорое увеличение вклада в инфляцию тарифов на коммунальные услуги (вследствие исчерпания эффекта высокой базы, в январе 2020 г. в отличие от января 2019 г. не было индексации тарифов) инфляция остается существенно ниже целевого показателя в 4,0%.

В-третьих, данные Google mobility report показывают, что несмотря на смягчение эпидемиологических ограничений, мобильность людей в окрестности мест работы, а также в окрестности магазинов и мест развлечения и досуга остается существенно ниже нормального уровня. Мобильность населения в окрестности мест работы с начала мая улучшилась с -40% до -30% от уровня контрольных (нормальных) значений, а в окрестности магазинов и мест отдыха – до -20%.

Существенному снижению ключевой ставки способствует и позитивная ситуация на финансовых рынках. Цены на нефть в результате ограничения добычи нефти восстановились до уровня около 40 долл./барр. Курс доллара упал до уровня менее 70 руб./долл. – во многом вследствие сохраняющегося притока капитала, интервенций Минфина и почти двукратного падения импорта. Индекс Мосбиржи отыграл более 2/3 падения, которое произошло в марте 2020 г. Позиционирование России на рынках капитала также позволяет существенно снизить короткие ставки до уровней таких стран как Индия, Индонезия, ЮАР, где уровень ставок составляет 4-4,5%. Динамика бескупонных ставок по российским ОФЗ также указывает на ожидания существенного снижения ставок: доходность 1л ОФЗ с момента предыдущего заседания понизилась с 5,3% до 4,3%, доходность 5л ОФЗ снизилась менее существенно - с 5,7% до 5,1%.