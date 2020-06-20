134 человека в Иркутске заразились коронавирусом за последние сутки

Самая сложная ситуация с коронавирусом в регионе складывается в Иркутске. В последние дни ежедневно регистрируется не меньше сотни заболевших. 20 июня из 191 нового случая коронавируса в регионе 134 приходится на Иркутск.
Также сегодня 12 новых случаев заражения зафиксированы в Иркутском районе, 10 – в Братске, семь – в Куйтунском районе, шесть – в Усольском районе, пять – в Бодайбо, четыре – в Эхирит-Булагатском районе, по два – в Черемхово, Ангарске, Усолье-Сибирском, Черемховском и Усть-Удинском районах.
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Следует отметить, что за последнюю неделю в Иркутской области выросла смертность среди инфицированных COVID-19. За последние сутки в регионе скончались сразу шесть человек. В общей сложности за период эпидемии умерли 58: 27 от COVID-19, 31 от заболеваний, не связанных с вирусом.
В топ-5 городов с наиболее сложной эпидемиологической ситуацией в регионе входят:
- Иркутск – 2512
- Усть-Кут – 836
- Иркутский район – 474
- Бодайбо – 347
- Братск – 302.
Всего в регионе за период эпидемии выявлены 5428 случаев коронавируса, темпы прироста за последние сутки составляют 3,6%.
Напомним, режим самоизоляции в регионе действует до 21 июня, в ближайшее время власти должны объявить новое решение. Судя по высоким темпам прироста новых заболевших, режим самоизоляции может быть продлён.