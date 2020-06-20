Королева недели - рыночная волатильность

В пятницу биржевые настроения на российском фондовом рынке снова поменялись, но на этот раз на положительные. В финале недели рынки парадоксальным образом решили отскочить выше после двух дней снижения, использовав в качестве опоры дорожающую нефть, заокеанский оптимизм и сниженную Банком России ключевую ставку, отмечает Анна Бодрова, старший аналитик ИАЦ «Альпари»:

- В результате индекс МосБиржи восстановился к 2755 пунктам и может попробовать закрепиться в коридоре 2730-2775 пунктов. За неделю рублевый индикатор вырос на 1,88%. Индекс РТС отрос к 1250 пунктам и за пять торговых дней укрепился на 3,13%.

Новостью дня является ожидаемое решение ЦБ РФ понизить ключевую ставку до 4,50% годовых с прежней ступени в 5,50% годовых. Скорее всего, заседание в июле пройдет нейтрально, а на встрече 18 сентября Центробанк сократит ставку еще раз, о 4%, и на этом фаза смягчений будет завершена.

В «зеленой» зоне на российском рынке сегодня проторговались акции «Детского мира», в которых все еще отыгрывается новость этой недели об успешном размещении ценных бумаг. Выше рубежа в 105 руб. бумагам пробиться будет сложно, так как нужны новости или по дивидендам, или по корпоративной политике.

Акции «Магнита» дорожают второй день, и рынок видит перепроданность вполне устойчивой бумаги, так почему бы не купить. В идеале, акциям нужно вернуться чуть выше 3920 руб., и тогда путь к 4000 руб. будет открыт.

Рубль полон парадоксов и сам по себе, и ввиду происходящего на рынках, поэтому отыграл в плюс решение ЦБ понизить ставку. Обычно национальная валюта снижается, когда ее регулятор смягчает денежно-кредитную политику. Но тут все радуются тому, что ЦБ РФ делает хоть что-то. В то же время, способность рубля дорожать ограничена и наличествующим дефицитом бюджета, и конъюнктурой, и скорым возвращением импорта в прежнюю струю.

Доллар США пока торгуется около 69,40 руб. и оставляет за собой коридор колебаний на ближайшее время в пределах 69,20-70,00 руб. За неделю «американец» просел на 1,64% к рублю. Евро сполз к 77,85 руб., может торговаться в рамках 77,65-79,00 руб. Неделя для евровалюты завершается снижением в паре с рублем на 1,68%.