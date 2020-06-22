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За прошедшие сутки в Иркутской области ликвидирован пожар в Казачинско-Ленском районе

22 июня 2020

Его обнаружили 20 июня. Огонь был потушен на площади один гектар, сообщают в областной администрации.

В локализованном состоянии на утро 22 июня оставался пожар площадью 11 га, семь из которых, покрытые лесом, в Ольхонском районе на землях ФГБУ «Заповедное Прибайкалье». Это возгорание зарегистрировано 19 июня.  

Действующими на текущие сутки перешло четыре пожар. Три из них – в Жигаловском, Усть-Кутском и Чунском районах – обнаружены вчера. Еще один пожар в Усть-Кутском районе зарегистрирован 20 июня. Общая площадь этих возгораний – 17,6 га. 

Два пожара зарегистрировано на арендованных участках, остальные – на незакрепленных территориях. По вине местного населения произошло возгорание в Чунском районе. Причиной пяти пожаров стали грозы.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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