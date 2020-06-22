Банк «Солидарность» сообщил о присоединении банка «МИА»

Акционерное общество коммерческий банк «Солидарность» (АО КБ «Солидарность», лицензия Банка России № 554; место нахождения: 443099, г. Самара, улица Куйбышева, д.90; ОГРН 1026300001848; ИНН 6316028910; КПП 631701001)

в соответствии со ст. 23.5 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» № 395-1 уведомляет, что 15 июня 2020 г. Единственным акционером АО КБ «Солидарность» (Решение от 15 июня 2020 года № 2)

и единственным акционером Коммерческого Банка «Московское ипотечное агентство» (Акционерное Общество) (Решение от 15 июня 2020 г. № 2) (КБ «МИА» (АО), лицензия Банка России № 3344; место нахождения: Россия, 107045, г. Москва, Селиверстов переулок, дом 4, строение 1, ОГРН 1027739051130, ИНН 7703247043, КПП 770801001)

приняты решения о реорганизации в форме присоединения КБ «МИА» (АО) к АО КБ «Солидарность».

Порядок реорганизации кредитных организаций регламентирован Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О банках и банковской деятельности», Федеральным законом «Об акционерных обществах», Инструкцией ЦБ РФ от 02.04.10 г. № 135-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций», Положением ЦБ РФ от 29.08.12 г. № 386-П «О реорганизации кредитных организаций в форме слияния и присоединения» и включает следующие основные этапы:

принятие решения о реорганизации банков;

уведомление Банка России и кредиторов о принятых решениях;

направление документов в Банк России для принятия решения о государственной регистрации изменений в учредительные документы присоединяющей кредитной организации, связанных с реорганизацией;

внесение в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного банка и о государственной регистрации изменений в учредительные документы присоединяющей кредитной организации.

Ориентировочный срок завершения реорганизации – до 26 августа 2020 г.

Возможно изменение указанного срока по факту прохождения реорганизационных процедур.

АО КБ «Солидарность» осуществляет следующие банковские операции, предусмотренные требованиями ст. 5 Федерального закона «О банках и банковской деятельности», со средствами в рублях и иностранной валюте:

Привлечение денежных средств физических и юридических лиц во вклады (до востребования и на определенный срок);

Размещение привлеченных во вклады (до востребования и на определенный срок) денежных средств физических и юридических лиц от своего имени и за свой счет;

Открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц;

Осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц, в том числе уполномоченных банков-корреспондентов и иностранных банков, по их банковским счетам;

Инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц;

Купля-продажа иностранной валюты в наличной и безналичной формах;

Осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов);

По завершении реорганизации АО КБ «Солидарность» и КБ «МИА» (АО) наименование, место нахождения, реквизиты и перечень банковских операций реорганизованного АО КБ «Солидарность» сохранятся.

Кредитор АО КБ «Солидарность» - физическое лицо в связи с реорганизацией АО КБ «Солидарность» вправе потребовать досрочного исполнения соответствующего обязательства, а при невозможности досрочного исполнения - прекращения обязательства и возмещения убытков, если такое обязательство возникло до даты опубликования АО КБ «Солидарность» в печатном издании, предназначенном для опубликования сведений о государственной регистрации юридических лиц, сообщения о принятом решении о реорганизации АО КБ «Солидарность».

Кредитор АО КБ «Солидарность» - юридическое лицо в связи с реорганизацией АО КБ «Солидарность» вправе потребовать досрочного исполнения или прекращения соответствующего обязательства и возмещения убытков, если такое право требования предоставлено юридическому лицу в соответствии с условиями заключенного с АО КБ «Солидарность» договора.

Указанные выше требования направляются кредиторами АО КБ «Солидарность» по адресу: 443099, г. Самара, улица Куйбышева, д.90 в письменной форме в течение 30 дней с даты опубликования АО КБ «Солидарность» в печатном издании, предназначенном для опубликования сведений о государственной регистрации юридических лиц, сообщения о принятом решении о реорганизации АО КБ «Солидарность».

Удовлетворение требований кредиторов будет производиться в порядке и сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации.

В процессе реорганизации информация о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность АО КБ «Солидарность», будет размещаться в печатном издании «Российская газета».

АО КБ «Солидарность» размещает информацию о существенных фактах (событиях, действиях), о реорганизации и ее фактическом завершении также на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу https://solid.ru/.

Сведения о лицах, осуществляющих функции единоличного исполнительного органа каждого участвующего в реорганизации юридического лица, а также юридического лица, продолжающего деятельность в результате реорганизации:

Председатель Правления АО КБ «Солидарность» – Чумаковский Игорь Олегович;

Исполняющий обязанности Генерального директора КБ «МИА» (АО) – Волошин Илья Александрович.

Телефон (для справок): 8 800 700 92 20.