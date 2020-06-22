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Корпоративные волонтеры компании En+ Group приняли участие в субботнике на смотровой площадке Братской ГЭС

22 июня 2020

Сотрудники Братской ГЭС компании En+ Group, ведущего вертикально интегрированного производителя алюминия и электроэнергии, приняли участие в субботнике, организованном по инициативе городского экологического движения «Чистый остров», сообщают в компании.

Энергетики отозвались на просьбу эко-активистов поддержать акцию, предоставив технику, талоны на утилизацию собранного мусора, а также свою помощь. Всего в мероприятии приняли участие 25 человек. Активисты навели порядок, собрав на смотровой площадке порядка 9 кубических метров бытового мусора, в основном пластиковых и стеклянных бутылок, банок и пакетов. Все участники акции были обеспечены необходимыми средствами индивидуальной защиты: медицинскими масками и перчатками, антисептиками для обработки рук и инвентаря.  

Добровольцы из числа сотрудников Братской ГЭС регулярно принимают участие в благотворительных и общественных событиях, включая городские субботники, посадку деревьев и уборку на берегах Братского водохранилища. С 2011 года En+ Group ежегодно проводит собственные экологические акции в рамках проект «360». За время реализации программы эковолонтерами стали 144 500 человек. С их помощью было убрано более 4500 тонн мусора в разных регионах РФ.

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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