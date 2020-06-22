Турбазам и летним кафе в Иркутской области разрешили работать с 3 июля

В Иркутской области решено возобновить работу турбаз и летних веранд. Вопрос деятельности организаций туристического бизнеса, общественного питания, в частности летних, веранд кафе и ресторанов был поднят на заседании оперативного штаба по недопущению завоза и распространения коронавирусной инфекции.

– Работу турбаз и летних веранд планируется возобновить 3 июля. При этом требования эпидемиологической безопасности в местах размещения должны соблюдаться неукоснительно. В гостиницах рекомендуем преимущественно семейное размещение. Питание будет организовано в номерах. При открытии летних веранд важное требование - соблюдение социальной дистанции. Санитарная обработка учреждений общепита с соблюдением требований обязательна, - отметил врио Губернатора Игорь Кобзев.

Глава региона подчеркнул, что большая ответственность в организации безопасного летнего отдыха граждан ложится на владельцев бизнеса. Он также напомнил мэрам муниципальных образований, что в условиях снятия некоторых ограничений, необходимо продолжать дезинфекцию общественных пространств, транспорта и строго контролировать соблюдение всех требований Роспотребнадзора.

Ранее представители иркутского общепита заявляли о критическом положении отрасли. По их мнению, многие участники не «доживут» до отмены антивирусных ограничений. Если в первое время после запрета работать главными проблемами разной степени сложности для них стали трудности с арендодателями, поставщиками и персоналом заведений, то далее самым сложным оказалось ожидание момента, когда им разрешат открыться для посетителей. До пандемии коронавируса в Иркутске работали почти 1400 кафе и ресторанов.

– Российский бизнес к кризисам привык – за свою историю он пережил не одну сложную ситуацию. Но такого, чтобы нам физически запрещали работать, ещё не было, – подчёркивает генеральный директор сети «Альянс Ресторанс», председатель Байкальской ассоциации рестораторов Павел Поляков.

– Принятие кризисных ситуаций уже выработалось с 1998 года, но сейчас особенно много непонятного и нелогичного, – поддерживает коллегу Михаил Григорьев, совладелец М-Студио и ресторана «Design Bar». – Например, непонятно, по каким критериям нам не разрешают работать? Почему в общественной бане не только мыться можно, но даже пищу принимать, а в ресторан ходить нельзя? Где здесь логика?

Напомним, что 22 июня в Иркутской области подтверждены 198 новых случаев COVID-19, всего за период эпидемии – 5820. При этом в связи со сложной эпидемиологический обстановкой принято решение о продлении режима самоизоляции в Иркутской области до 28 июня.