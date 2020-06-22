En+ Group вручит первые жилищные сертификаты своим сотрудникам

Компания En+ Group объявляет о старте специальной жилищной программы для сотрудников своих энергетических активов. Задача программы – повысить качество жизни работников компании, поощрить лучших сотрудников и укрепить престиж рабочих профессий.

En+ Group взяла на себя обязательства, в рамках которых сотрудники компании смогут получить ипотечный кредит на покупку жилья у банка-партнера по низкой ставке 7,5% годовых на 10 лет. При этом ставка не жёсткая и зависит от ключевой ставки Центробанка: при снижении ключевой ставки снижается и процент по кредиту для вновь заключаемых договоров. Кредит можно получить без первого взноса. Компания также будет оплачивать за сотрудника 50% от суммы ежемесячного платежа. Инициаторами программы стали рабочие советы En+ Group.

Подать заявку на участие в программе могут сотрудники, проработавшие на предприятиях группы от одного года, если это молодые специалисты, или не менее трех лет для остальных работников. Предпочтение отдается тем, кто намерен надолго связать свою карьеру с компанией, представителям дефицитных профессий, сотрудникам, регулярно выполняющим и перевыполняющим производственные показатели, активно участвующим в проектах повышения эффективности производства, социальных и культурных мероприятиях, проводимых компанией, а также награжденным ранее грамотами и благодарностями за профессиональную деятельность.

Полученный в рамках программы кредит можно направить на покупку как нового, так и вторичного жилья, а также на рефинансирование ранее взятой ипотеки – условия максимально гибкие. Программа доступна сотрудникам энергопредприятий En+ Group в Красноярском крае, Иркутской, Нижегородской и Челябинской областях. На сегодня заявки на участие в ней уже подали 150 работников. Компания одобрила первые 15 из них. В ближайшее время они уже смогут оформить покупку и въехать в выбранные квартиры.

Владимир Кирюхин, генеральный директор En+ Group:

- Эта программа важна не только для работников, но и для компании. Мы заинтересованы в том, чтобы лучшие сотрудники связывали свое будущее с нашими предприятиями, поэтому помогаем сделать их жизнь комфортнее. Надеемся, что программа поможет нам привлечь молодых и высокопрофессиональных специалистов, мотивировать их на долгосрочный труд на наших предприятиях, повысить нацеленность на достижение поставленных задач и улучшить социальную стабильность в трудовых коллективах. Это не разовая акция, а долгосрочный проект. Заявки мы планируем принимать как минимум до 2023 года. Это значит, что даже те сотрудники, которые сегодня пока не подходят под критерии программы, смогут попасть в нее в будущем. Помимо этого, помогая своим сотрудникам, мы тем самым помогаем в решении социальных проблем в регионах в целом.