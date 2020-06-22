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В Иркутской области 76% земельных участков имеют установленные границы

22 июня 2020

По стране за пять месяцев 2020 года число земельных участков, границы которых определены, увеличилось на 453 тыс. (+1%), сообщают в Росреестре.

Несмотря на то, что обязательного требования о проведении межевания земельных участков действующее законодательство не предусматривает, число земельных участков с установленными границами в России постоянно растет. Установление границ земельного участка позволяет собственнику в будущем избежать споров с соседями о местонахождении смежных границ участков.

К началу лета 2020 года число земельных участков с установленными границами в ЕГРН увеличилось на 453 тыс. (+1%). На 1 июня 2020 года в ЕГРН содержатся сведения о 60,8 млн земельных участков, из которых почти 37 млн (или 61%) имеют границы, местоположение которых установлено в соответствии с требованиями земельного законодательства.   

По состоянию на 1 июня 2020 года в топ-10 регионов с наибольшей долей земельных участков с установленными границами вошли:

  • Еврейская АО (98%),
  • Магаданская область (95%),
  • Ямало-Ненецкий АО (93%),
  • Республики Башкортостан (92%),
  • Татарстан (93%),
  • Санкт-Петербург (92%),
  • Ненецкий АО (92%),
  • Свердловская область (92%),
  • Калининградская область (91%),
  • Севастополь (88%),
  • Иркутская область (76%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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