В Иркутской области 76% земельных участков имеют установленные границы

По стране за пять месяцев 2020 года число земельных участков, границы которых определены, увеличилось на 453 тыс. (+1%), сообщают в Росреестре.
Несмотря на то, что обязательного требования о проведении межевания земельных участков действующее законодательство не предусматривает, число земельных участков с установленными границами в России постоянно растет. Установление границ земельного участка позволяет собственнику в будущем избежать споров с соседями о местонахождении смежных границ участков.
К началу лета 2020 года число земельных участков с установленными границами в ЕГРН увеличилось на 453 тыс. (+1%). На 1 июня 2020 года в ЕГРН содержатся сведения о 60,8 млн земельных участков, из которых почти 37 млн (или 61%) имеют границы, местоположение которых установлено в соответствии с требованиями земельного законодательства.
По состоянию на 1 июня 2020 года в топ-10 регионов с наибольшей долей земельных участков с установленными границами вошли:
- Еврейская АО (98%),
- Магаданская область (95%),
- Ямало-Ненецкий АО (93%),
- Республики Башкортостан (92%),
- Татарстан (93%),
- Санкт-Петербург (92%),
- Ненецкий АО (92%),
- Свердловская область (92%),
- Калининградская область (91%),
- Севастополь (88%),
- Иркутская область (76%).