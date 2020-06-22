В Иркутской области 76% земельных участков имеют установленные границы

По стране за пять месяцев 2020 года число земельных участков, границы которых определены, увеличилось на 453 тыс. (+1%), сообщают в Росреестре.

Несмотря на то, что обязательного требования о проведении межевания земельных участков действующее законодательство не предусматривает, число земельных участков с установленными границами в России постоянно растет. Установление границ земельного участка позволяет собственнику в будущем избежать споров с соседями о местонахождении смежных границ участков.

К началу лета 2020 года число земельных участков с установленными границами в ЕГРН увеличилось на 453 тыс. (+1%). На 1 июня 2020 года в ЕГРН содержатся сведения о 60,8 млн земельных участков, из которых почти 37 млн (или 61%) имеют границы, местоположение которых установлено в соответствии с требованиями земельного законодательства.

По состоянию на 1 июня 2020 года в топ-10 регионов с наибольшей долей земельных участков с установленными границами вошли: