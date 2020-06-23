За прошедшие сутки в Иркутской области ликвидировано пять пожаров

Общая площадь потушенных 22 июня лесных пожаров составила 20,5 га, из которых восемь гектаров, покрытые лесом, сообщают в областной администрации.

Из вновь обнаруженных потушено три возгорания: по одному – в Ангарском, Усть-Удинском, Качугском и Иркутском районах. Также ликвидированы ранее зарегистрированный в лесном фонде пожар в Чунском районе и очаг на землях ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» в Ольхонском районе.

В локализованном состоянии на утро 23 июня перешло два вновь обнаруженных природный пожара в Осинском районе и один ранее зарегистрированный в Усть-Кутском районе. Общая площадь этих возгораний 14 га.

Действовавшими оставались четыре вновь обнаруженных возгорания: два – в Усть-Кутском районе, по одному – в Усть-Удинском и Усть-Илимском районах. Также продолжали действовать два ранее зарегистрированных пожара в Жигаловском и Усть-Кутском районах. Общая площадь этих очагов 59,1 га, в том числе 58 га, покрытые лесом.

Четыре пожара зарегистрировано на арендованных участках, 11 – на незакрепленных территориях. По вине местного населения возгорания произошли в двух случаях. Причиной 13 пожаров считаются грозы.