В Иркутской области увеличен максимальный размер гранта для начинающих фермеров

Получить по программе поддержки теперь можно до пяти миллионов рублей, сообщают в областной администрации.

– Если раньше максимальный размер гранта составлял три миллиона рублей, то сейчас он увеличен до пяти миллионов рублей. Кроме того, расширены направления использования грантовых средств. Фермеры смогут не только приобрести сельскохозяйственных животных и технику, но и построить производственные и складские здания, помещения, пристройки и сооружения, необходимые для производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, – пояснил министр сельского хозяйства Приангарья Илья Сумароков.

Грант до пяти миллионов рублей предусмотрен в случае, если крестьянское (фермерское) хозяйство (КФХ) планирует направить полученные средства на разведение крупного рогатого скота (КРС) молочного или мясного направления и при этом построить сельскохозяйственные объекты.

До трёх миллионов рублей может получить КФХ на разведение крупного рогатого скота без строительства объектов, либо на развитие иных видов сельскохозяйственной деятельности – животноводство (кроме КРС), растениеводство, – со строительством объектов.

Для фермеров, планирующих направить средства гранта на развитие иных видов сельскохозяйственной деятельности без строительства сельхозобъектов, максимально доступная сумма составляет два миллиона рублей.

Илья Сумароков также сообщил, что 22 июня министерством сельского хозяйства Иркутской области объявлен конкурсный отбор КФХ на право получения гранта на поддержку начинающих фермеров. Приём документов ведётся до 7 июля включительно. Получить подробную информацию об условиях участия в конкурсном отборе, а также необходимых документах можно на официальном сайте министерства https://irkobl.ru/sites/agroline/ или по телефону (3952) 28-67-42.