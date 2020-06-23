Лучшие выпускники школ Иркутской области получили медали «За заслуги в обучении»

Исполняющий обязанности Губернатора Игорь Кобзев сегодня провел онлайн-встречу с выпускниками школ, награжденными региональной медалью «За заслуги в обучении». В общей сложности в этом году в Приангарье 776 медалистов, сообщают в областной администрации.

Игорь Кобзев ответил на вопросы выпускников школ. Один из них касался стимулирования молодых специалистов. Так, региональное министерство образования ежегодно проводит профессиональные педагогические конкурсы.

Премии губернатора Иркутской области выплачиваются учителям и педагогам дополнительного образования: по 100 тыс. и 25 тыс. рублей соответственно. Ценные призы – автомобили и компьютерное оборудование – вручаются победителям и лауреатам конкурсов «Дебют», «Новая волна», «Мастер года», «Сердце отдаю детям», «Воспитатели России» и других. Для молодых специалистов, выезжающих на работу в сельскую местность, предусмотрено единовременное денежное пособие. С прошлого года его размер в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях составляет 115 тыс. рублей, в других районах – 92 тыс. рублей.

Также выпускников интересовало открытие новых специальностей в вузах, развитие спорта в малых населенных пунктах, другие темы. Глава региона подробно ответил на все вопросы.

- Иркутской области нужен ваш талант, молодая энергия. Постарайтесь использовать их на благо родного региона. Здесь всегда пригодятся ваши знания и идеи, - сказал в завершение онлайн-встречи врио Губернатора Игорь Кобзев. - Желаю всем идти вперед, верить в себя, добиваться самых смелых целей. В добрый путь!