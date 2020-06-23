Иркутская таможня раскрыла четыре преступления, связанных с контрабандой леса

ОПГ перевозила продукцию в Китай, Таджикистан, Афганистан и Киргизию, сообщают в таможне.

Члены ОПГ в период с 2017 по 2018 год организовали экспорт древесины в Китай – пиломатериалов хвойных пород, а также из березы общим объемом более 9,2 тысяч кубометров, стоимостью около 102 млн рублей. Все подозреваемые арестованы.

Заместитель начальника Иркутской таможни, курирующий правоохранительную деятельность, Евгений Михневич поясняет: «Во всех случаях в качестве документов, подтверждающих законность приобретения древесины, таможенникам предъявлялись фиктивные договоры купли-продажи. Таким образом, таможенные органы были введены в заблуждение с целью принятия ими неправомерных решений при перемещении товара за рубеж».