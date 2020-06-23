Пострадавшие от паводков предприниматели подали заявлений на субсидию в 1,5 млн рублей

Пострадавшие от паводков предприниматели подали 466 заявок, в том числе из Нижнеудинска и Нижнеудинского района – 281, г. Тулуна – 166, Тулунского района – 19, на субсидию в 1,5 млн рублей. Об этом сообщили в министерстве экономического развития Иркутской области.

Субсидия на 1,5 млн рублей предоставляется как на компенсацию уже понесенных затрат по восстановлению имущества пострадавших, так и на субсидирование затрат, способствующих восстановлению деятельности пострадавших предпринимателей. Так, например, средства субсидии предприниматели могут направить на приобретение основных средств, ремонт оборудования, нежилых помещений, зданий, сооружений, внесение арендной платы по договорам аренды нежилых помещений.

Сейчас в министерстве проводят проверку документов, и в начале июля 2020 года будет принято решение о допуске заявившихся предпринимателей к участию в конкурсе либо об отказе.

Основаниями для отказа могут стать: представление документов с нарушением срока, установленного в извещении, несоответствие субъекта малого и среднего предпринимательства (СМСП) категории и условиям Положения, непредставление и/ или представление не в полном объеме документов, недостоверность представленной СМСП информации.



Необходимо отметить более высокий уровень подготовки заявок, чем в прошлом году. Ранее сотрудниками регионального минэкономразвития в индивидуальном порядке проводилась разъяснительная работа по правильности заполнения необходимых документов, в том числе на территориях г. Тулуна и Нижнеудинска.