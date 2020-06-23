Райффайзенбанк: жителям Иркутска на полгода хватит сбережений на 500 тыс. рублей

Большинству жителей Иркутска для комфортной жизни в течение полугода нужны накопления на сумму до 500 тыс. рублей, показал опрос жителей крупных городов, проведенный Райффайзенбанком. Самыми популярными способами для накоплений горожане назвали вклады и накопительные счета.

Сбережения и цели

Большинство иркутян (53%) уже формируют накопления. При этом 60% опрошенных оценили свои сбережения менее чем в 100 тыс. рублей. В Иркутске самая большая доля минимальных накоплений по сравнению с другими крупными городами. Менее трети опрошенных накопили по 100-500 тыс. рублей. И только у 10% респондентов сбережения составили более полумиллиона рублей. На формирование подушки безопасности обычно уходит от шести месяцев до года. Четверть горожан копили от года до трех лет.

За последние три месяца треть горожан стали откладывать немного больше, чем ранее. Но 70% респондентов сообщили, что не увеличили сумму накоплений.

Чаще всего горожане делают сбережения в рублях — так ответили большинство опрошенных. 17% копят и в рублях, и в иностранной валюте, диверсифицируя вложения. Обычно деньги хранят на счетах в банках, но каждый пятый держит часть сбережений дома наличными. При этом мужчины чаще, чем женщины хранят все деньги в банках – 73% против 63%. Женщины стараются разделить сбережения, чтобы иметь наличные дома под рукой – так ответила каждая четвертая участница опроса.

При этом для комфортной жизни в течение полугода большинству опрошенных нужно менее 500 тыс. рублей. Каждый четвертый хочет накопить от 500 тыс. до 1 млн рублей. Самые большие накопления нужны жителям Новосибирска — более 9% опрошенных хотели бы накопить 1-3 млн рублей. Близко к этому значению были только жители Москвы и Казани.

Самым популярным способом копить деньги в Иркутске стали накопительные счета (47%) незначительно обогнав в популярности банковские вклады (43%). На третьем месте – текущие счета. Лишь единицы горожан выбирают другие способы – чаще всего это инвестиции через брокерский счет или ИИС.

«Мы видим, что многие люди меняют свои сберегательные привычки. Кто-то задумывается о необходимости откладывать средства впервые, а кто-то ищет более интересные инструменты для накопления. Растет спрос на накопительные счета, инвестиционные инструменты, но большая доля клиентов все еще выбирает традиционные вклады, что подтверждает наше исследование. Поэтому полного замещения вкладов другими продуктами в ближайшее время, конечно, не произойдет», – отмечает Эльвира Емец, директор Сибирско-Уральского макрорегиона Райффайзенбанка.

Как россияне поступали с вкладами

За последние три месяца большинство опрошенных (76%) не меняли предпочтения в способах сбережений. Однако каждый пятый закрыл часть или все вклады, главным образом, потому, что понадобились деньги – на крупную покупку или другие цели. Каждый третий нашел вкладам более выгодную замену. И только единицы опрошенных отказывались от вкладов из-за будущего налогообложения доходов по ним.

Главным критерием в выборе продукта для сбережений иркутяне называют надежность банка. Каждый четвертый выбирает вклад или накопительный счет по размеру ставки.

Большинство участников опроса оценили свой доход менее чем в 30 тыс. рублей в месяц, каждый четвертый зарабатывает от 30 до 60 тыс. руб., а 60-90 тыс. рублей ежемесячно зарабатывает каждый десятый.