Почему повышение НДФЛ — это плохая идея

С января 2021 года ставка НДФЛ будет повышена с 13% до 15% для тех, кто зарабатывает больше 5 млн руб. в год, объявил президент России Владимир Путин. Повышенная ставка будет применяться к сумме сверх 5 млн руб. Это даст бюджету дополнительные 60 млрд руб. ежегодно, деньги будут «окрашены» в бюджете и пойдут на лечение детей с редкими заболеваниями, сказал Путин. Александр Разуваев, руководитель ИАЦ «Альпари», считает, что повышать НДФЛ — это плохая идея.

— Начнем с главного – с социальной справедливости. Общее мнение среди россиян, что приватизация прошла несправедливо. Однозначно, удачно свои ваучеры вложило меньшинство. Сумма инвестиций в сегодняшних деньгах не такая большая — $200-300, а это вечер на двоих в модной московской ресторации. Но люди считают, что Чубайс и Гайдар их обворовали. Плюс залоговые аукционы. История старая. «Юкос» давно «Роснефть», а «Сибнефть» — «Газпром нефть». Из громких историй не национализирован только «Норильский Никель», но осадок есть. Пересмотреть итоги приватизации сейчас нельзя. Активы прошли рынок. Данное решение автоматом обнулит фондовые индексы и вызовет полный финансовый крах и масштабную девальвация рубля. Как же восстановить справедливость?

Мое мнение, что основные налоги должны платить не граждане, а приватизированные предприятия, то есть корпоративный сектор. В рамках антикризисной стратегии следовало бы снизить ставку НДФЛ до 10% и отменить недавно введенный налог на депозиты в банках. Правильно было бы отменить выплату НДФЛ и с дивидендов по акциям. Дивиденды выплачиваются с чистой прибыли компании, то есть после уплаты всех налогов. Конечно, в большинстве стран мира существует прогрессивная шкала НДФЛ. Однако было бы правильно говорить о формировании национальной модели экономики России, отличительной чертой которой была бы плоская шкала НДФЛ.

Ну и в заключение немного цифр. Россия один из лидеров по нефтяной добыче, вместе с Саудовской Аравией и США. Пятая экономика мира, первая в Европе. Москва – дорогой город. Сами москвичи, которые не брезгуют заграничными поездками, инвестициям на фондовом рынке и прочими стандартами принятыми для среднего класса на Западе, ориентируются на доход в 500 тыс. руб. в месяц или 6 млн в год.