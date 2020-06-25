За прошедшие сутки в Иркутской области ликвидировано 12 лесных пожаров

Общая площадь потушенных 25 июня лесных пожаров составила 34,9 га, сообщают в областной администрации.

Потушено три вновь обнаруженных возгорания: по одному в Усольском, Качугском, Чунском районах. Также ликвидированы девять ранее зарегистрированных пожара: по два – в Усть-Илимском и Нижнеилимском районах, по одному – в Жигаловском, Качугском, Усть-Кутском, Чунском районах и на землях ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» в Иркутском районе.

В локализованном состоянии на утро 25 июня перешло четыре природных пожара. По одному из вновь зарегистрированных – в Ольхонском и Чунском районах, из ранее – в Усть-Кутском и Усть-Илимском районах. Общая площадь этих возгораний составляет 20,5 га.

Действовавшими оставались 12 пожаров. Из вновь обнаруженных: по одному – в Боханском, Качугском, Катангском, Киренском, Усть-Илимском и Нижнеилимском районах. Из ранее зарегистрированных: три – в Усть-Кутском районе, два – в Катангском, один – в Жигаловском районе. Общая площадь действующих очагов – 620,6 га.

10 пожаров зарегистрировано на арендованных участках, 18 – на незакрепленных территориях. По вине местного населения возгорания произошли в двух случаях – в Боханском и Усольском районах. Причиной 26 пожаров считаются грозы.