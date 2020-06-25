Игорь Кобзев поручил внести изменения в указ об единовременной выплате к профессиональным праздникам

Глава региона Игорь Кобзев поручил внести изменения в указ об единовременной выплате к профессиональным праздникам. Изменения должны устранить ограничение в отношении медработников, которые трудятся в государственных учреждениях системы здравоохранения менее года, но при этом имеют значительный общий медицинский стаж в таких учреждениях.

- Сейчас единовременные выплаты выданы в соответствии с Указом Губернатора от 15 июля 2019 года. В нем четко прописано, что все стимулирующие выплаты к профессиональному празднику – Дню медицинского работника – начисляются только тем сотрудникам, которые проработали в государственной медицинской организации системы здравоохранения не менее года. То есть, если человек, имея большой стаж работы, перевелся из одного госучреждения системы здравоохранения в другое, но трудится в нем менее года, выплата к профессиональному празднику ему не была положена. По поручению врио Губернатора Игоря Кобзева будем вносить изменения в документ, чтобы устранить эту несправедливость, - пояснила исполняющая обязанности министра здравоохранения Иркутской области Наталия Ледяева.

Глава регионального минздрава рассказала, что в настоящее время министерство уточняет списки таких медработников, определяется общая сумма выплат. После согласования с главным правовым управлением аппарата Губернатора и Правительства Иркутской области изменения в указ будут внесены и подписаны руководителем региона.

- Работа идет ускоренными темпами, произвести выплаты планируем в ближайшее время, - подчеркнула Наталия Ледяева.