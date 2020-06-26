В России вступает в силу закон о виноградарстве и виноделии, вводящий понятие российского вина

Им вводится понятие "вино России", под которым подразумеваются вина, произведенные из винограда, выращенного на территории РФ и без применения импортного виноматериала, сообщают РИА Новости.

Само вино определяется как пищевая алкогольная сельскохозяйственная винодельческая продукция с содержанием этилового спирта от 7,5% до 18%, изготовленная исключительно в результате брожения свежего винограда или виноградного сусла и разрешенная к розничной продаже в России.

Закон определяет, какая продукция признается фальсифицированной, недоброкачественной и контрафактной, и запрещает ее оборот. Кроме того, устанавливаются особенности маркировки и продажи вина в рознице: в частности, производители и продавцы должны доводить до сведения потребителей информацию о сорте, месте происхождения и годе урожая винограда, из которого произведено вино; при этом на этикетке виноградосодержащего алкоголя крепостью не более 22% должно быть указано, что это не вино, и продажа таких напитков в торговом зале отделяется от вина.