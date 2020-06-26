«ГазЭнергоСтрой» займется понижением уровня щелокосодержащей жидкости в очистных БЦБК

Согласно условиям контракта, госкорпорация обязуется выполнить работы по понижению щелокосодержащей жидкости в объектах очистных сооружений ОАО «БЦБК», сообщают в областной администрации.

Благодаря этим действиям появится возможность дополнительно разместить от 4 до 6 тысяч кубометров щёлокосодержащей жидкости. Это позволит поддерживать рабочий уровень в картах-накопителях.

На производство работ из областного бюджета в этом году предусмотрено 26 миллионов рублей в рамках государственной программы «Охрана окружающей среды».