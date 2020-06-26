Средний размер потребительских кредитов в мае снизился до 214,2 тыс. руб.

В мае 2020 года средний размер выданных потребительских кредитов составил 214,2 тыс. руб., снизившись на 11,6% по сравнению с рекордными апрельскими значениями (в апреле 2020 года – 242,4 тыс. руб.), сообщает НБКИ. При этом по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в мае 2020 года средний чек по потребкредитам вырос на 17,3% (в мае 2019 года – 182,6 тыс. руб.).

В Иркутской области средний размер потребительских кредитов снизился на 8,6% до 173,8 тыс. рублей.

В мае 2020 года самый большой средний размер выданных потребкредитов в регионах РФ был отмечен в Москве (541,9 тыс. руб.), Московской области (343,8 тыс. руб.), Санкт-Петербурге (336,3 тыс. руб.), Ханты-Мансийском АО (320,9 тыс. руб.), а также в Ленинградской области (243,6 тыс. руб.)

«В апреле традиционное потребительское кредитование в офисах банков фактически замерло, - комментирует генеральный директор НБКИ Александр Викулин. – Поэтому в то время банки кредитовали только хорошо известных им граждан, чей уровень долговой нагрузки и значение персонального кредитного рейтинга (ПКР) находились на высоком уровне. А таким заемщикам кредиторы, как правило, делегируют более значительные суммы займов. В мае же кредитование населения начало оживать, в банки потянулись заемщики «с улицы», что, в конечно итоге, отразилось на среднем размере потребкредита, который постепенно начал возвращаться к «докарантинным» значениям».