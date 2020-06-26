Владимир Путин вручил госпремию преподавателю ИГУ

Президент России Владимир Путин вручил Государственную премию Российской Федерации Галине Медведевой, профессору Педагогического института Иркутского государственного университета, директору государственного бюджетного учреждения культуры Иркутской области «Региональный центр русского языка, фольклора и этнографии». Высокая награда присуждена за вклад в сохранение, изучение и развитие традиционной вербальной культуры русских старожилов Байкальской Сибири. Церемония вручения Госпремий 2019 года прошла 24 июня в Екатерининском зале Кремля.
«Этнография стала ядром научных исследований и лауреата Государственной премии в области литературы и искусства Галины Витальевны Медведевой, - чествуя Галину Медведеву, отметил Владимир Путин. - Четыре десятка лет посвятила она изучению, развитию культуры старожилов Байкальской Сибири, потомков русских первопроходцев, которые сберегли уникальное языковое, фольклорное наследие.
В основу её работ легли результаты полутора сотен экспедиций, знакомство с укладом жизни, обычаями более 1200 селений.
И поразительно, как Галине Витальевне удаётся сочетать такую активную полевую работу с плодотворной педагогической и писательской деятельностью. Говорю в том числе о 20‑томном словаре говоров жителей прибайкальских территорий, о словаре "Народное слово в рассказах и повестях Валентина Распутина"».
Напомним, что Галиной Медведевой разработана комплексная методика исследования народной культуры, предполагающая фиксацию языковых, фольклорно-этнографических явлений во всей совокупности фактов, что дало возможность получить полную картину жизни народа: духовную и материальную. Это отразилось не только в ее публикациях, но и в богатейшем личном архиве ученого; сюжетно-тематический состав хранящихся в нем материалов отличается удивительным разнообразием: мифы, сказки, предания, легенды, тексты об обрядах, обычаях, ритуалах и т. д. Фундаментальная работа Галины Медведевой — пятидесятитомный «Словарь говоров русских старожилов Байкальской Сибири» (готовится к изданию 22 том).